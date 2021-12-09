С мамой и папой: Орбакайте поделилась кадрами, на которых дочка плескается в бассейне

Певица решила показать, как Клавдия Земцова выросла. Малышка всегда любила резвиться в воде.

Кристина Орбакайте является одной из самых популярных певиц в стране. Она выросла в звездной семье, поэтому всегда тянулась к творчеству. Артистка признавалась, что достигнуть признания и славы ей было непросто. Но теперь она играет в кино и театре, а также регулярно дает гастроли.

Кристина вырастила сыновей: Никиту Преснякова и Дени Байсарова. Теперь она растит дочку Клавдию вместе с мужем Михаилом Земцовым.

Этой зимой Орбакайте регулярно выходит в свет и снимается в новогодних передачах. Порой с ней на ковровых дорожках появляется 9-летняя наследница. По всей видимости, скоро девочка вернется к учебе.

Певица решила поделиться кадрами, на которых Клавдия то и дело купается в бассейне. Она показала, как внучка Аллы Пугачевой взрослела. Совсем маленькой Клавдия уже плавала и парилась в бане. А теперь она даже плавает в бассейне бабушки.

А на последних кадрах Кристина предстала на яхте в бежевом костюме. Она сидела рядом с мужем. Они обнимали свою дочку. Певица наслаждалась освежающим ветром.

«Моя гордость», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, какая артистка любящая мама. Многие также отметили, что Клавдия на нее очень похожа. «Что за русалка растет», «Вот это любовь к воде», «Клавдия прекрасна», «Какие трогательные кадры», «Ну что за красотка», «Еще она копия мамы, такая же целеустремленная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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