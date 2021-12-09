«Это очень грубая ошибка»: Соседов раскритиковал текст новой песни Пугачевой

Придя в качестве гостя в YouTube-шоу «Алена, блин!», музыкальный критик Сергей Соседов снова принялся критиковать Аллу Борисовну Пугачеву.

Он в очередной раз отметил, что новый репертуар певицы «уже не тот», и писали его неизвестные люди.

«Нет той школы композиторской, которая была. А так — какие-то случайные песни, которые кто-то там пишет. Кто их пишет? Их никто не знает. Все эти авторы без имени и, в общем, без судьбы. Вот ее был концерт последний — кто эти песни знает?! Кто хоть одну песню по названию может вспомнить?! Они нигде не звучат, ни на каких радиостанциях. Мы не знаем ни одного автора ее последних песен. Кто эти люди, кто пишет все это?!» — эмоционально высказался Соседов.

В этой ситуации Пугачевой нужно было просто прекратить петь и уйти на покой, считает критик. По его словам, финальные концерты Примадонны были «выстрелом в пустоту» — ни одна новая песня не стала шлягером.

Соседов подчеркнул, что даже тексты у новых композиций Аллы Борисовны бывают не очень грамотные. Он привел в пример песню «Анестезия».

«Смотрите текст: «Если взять в моей вене мою кровь…» Во-первых, кровь берут не «в вене», а «из вены». А если кровь «в вене» берут — это в Вене, столице Австрии! Это уже неграмотно. Это очень грубая ошибка. Кто там писал, текстовик этот… «Если взять в вене мою кровь, в ней можно найти снотворное, любовь и легкий алкоголь». Как может быть в одном ряду, через запятую стоять снотворное, любовь и легкий алкоголь?! Что лишнее? Как бывает в тестах… Ясно, что в этом ряду лишняя любовь. Здесь что-то лишнее, как ни крути. Триединства здесь быть не может — это неграмотно поэтически!»

Продолжая критиковать певицу, Сергей подчеркнул, что если артист дает концерт раз в десять лет, то каждый его текст должен быть выверен. Особенно если речь идет о звезде уровня Пугачевой. Тексты Бузовой, например, он не стал бы вычитывать так пристально.

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