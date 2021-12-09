«У него шея длиннее»: Данко после конфликта с Омаровым рассказал анекдот про бегемота и жирафа

Как отметил музыкант, он удивлен, что бизнесмен вступил с ним в спор.

Певец Данко заявил, что удивлен негативной реакции в его сторону от бизнесмена Курбана Омарова, бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной.

«У него шея длиннее, чем я думал. До него все долго доходит. Есть такой анекдот — бегемот и жираф поспорили, у кого шея лучше. Жираф говорит: «Я мороженицу съем». И она у него по горлу идет-идет. Бегемот на него смотрит и думает: «А если блевать придется?!» Данко

По словам Данко, он не испытывает личной неприязни к Омарову. Как заметил исполнитель, он благодарен бизнесмену за лишний пиар. Кроме того, он пожелал бывшему мужу Бородиной здоровья. Главное, как сказал исполнитель, чтобы предприниматель сейчас забыл Бородину, сообщает «СтарХит».

Ранее Данко в шуточной манере назвал Курбана Омарова «Омаром Помоевым». В ответ бизнесмен высмеял шуточное видео артиста, на котором тот танцует в женском платье.

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