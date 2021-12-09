Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о рождении дочери

Жена политика Кэрри во второй раз стала мамой. А вот для Бориса это уже седьмой ребенок.

Борис Джонсон является политическим деятелем. При этом он начинал работать журналистом и стал премьер министром Великобритании. В этом году 57-летний Джонсон женился на Кэрри Саймондс, устроив тайную церемонию в Вестминстерском соборе. Это уже третий его брак.

А теперь стало известно, что политический деятель снова стал отцом. Его новоиспеченная супруга родила дочку. Примечательно, что для Бориса де Пфеффель это уже седьмой ребенок, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя пары.

Его сын от первого брака Орландо стал художником. Марина Уилер подарила ему четверых детей: Лару Леттис Джонсон, Кассию Пичез Джонсон, Майло Артура Джонсона и Теодора Аполло Джонсона. У него также есть внебрачный ребенок от искусствоведа Хелен Макинтайр. Девочка живет на севере Лондона.

Нынешняя жена Джонсона год назад родила ему сына Уилфред Лори Николас, названного в честь врачей, которые спасли жизнь политику.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.