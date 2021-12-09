«Она очень спокойная»: Канаева назвала имя единственной гимнастки, которая никогда не плакала

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева назвала имя единственной гимнастки, которая никогда не плакала.
«Единственная гимнастка, которая у нас вообще никогда не плакала, — это Маргарита Мамун. Она очень спокойная, выиграла олимпийскую медаль на терпении. Каждая гимнастка — уникум в своем роде, и Рита как раз очень терпеливая».
По словам Евгении Канаевой, сама она в свое время сильно плакала. Сейчас же отучает от этой привычки детей. Если кто-то хочет поплакать, то лучше отойти в туалет. По ее мнению, эмоции надо уметь выплескивать. На площадке лучше этого не делать. Негатив может привести к травмам, сообщает rsport.ria.ru.
Напомним, что Маргарита Мамун победила на играх в Рио-де-Жанейро. После этого она завершила профессиональную карьеру.
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