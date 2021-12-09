«Она очень спокойная»: Канаева назвала имя единственной гимнастки, которая никогда не плакала

Как отметила двукратная олимпийская чемпионка, она сейчас отучает детей выражать на людях эмоции.

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева назвала имя единственной гимнастки, которая никогда не плакала.

«Единственная гимнастка, которая у нас вообще никогда не плакала, — это Маргарита Мамун. Она очень спокойная, выиграла олимпийскую медаль на терпении. Каждая гимнастка — уникум в своем роде, и Рита как раз очень терпеливая». Евгения Канаева

По словам Евгении Канаевой, сама она в свое время сильно плакала. Сейчас же отучает от этой привычки детей. Если кто-то хочет поплакать, то лучше отойти в туалет. По ее мнению, эмоции надо уметь выплескивать. На площадке лучше этого не делать. Негатив может привести к травмам, сообщает rsport.ria.ru.

Напомним, что Маргарита Мамун победила на играх в Рио-де-Жанейро. После этого она завершила профессиональную карьеру.

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