«Мегаломания у Аллочки»: Соседов обвинил Пугачеву в мании величия

В свежем интервью музыкальный критик вернулся к теме о том, что Примадонна могла бы его и поблагодарить.

В новом интервью известный музыкальный критик Сергей Соседов вернулся к своему раннему высказыванию о том, что Алла Пугачева должна быть ему благодарна за свою широкую известность.

«Я о ней очень много писал и говорил, и я был ее поклонником, но когда она действительно пела прекрасный репертуар, когда она была в силе, когда она была действительно хороша. И я много сделал для ее популяризации, — сказала Соседов в YouTube-шоу «Алена, блин!» — Например, на украинском «X-факторе» (это уже было давно, шесть-семь-восемь лет назад) я давал своим участникам ее песни. Причем я пробивал ее песни. Мне говорили там режиссеры: «Опять он со своей Пугачевой. Надоела твоя Пугачева». Но я говорил: «Я считаю, что это должно звучать. Почему нет?» Уже Пугачева не была нужна семь-восемь-десять лет назад в шоу. Но именно я про Пугачеву говорил, чуть ли не в каждом прямом эфире».

Сергей отметил, что в нынешних выпусках «X-фактора» он ни одному своему участнику не даст песню Аллы Борисовны. Это не месть — просто перехотел.

Алена Жигалова напомнила своему гостю, что Примадонна расценивает его нынешнюю критику, как способ заработать на громком имени. Мол, раньше Соседов зарабатывал, расхваливая Пугачеву, а сейчас — осуждая ее.

«Вы знаете, мне смешно, когда кто-то говорит, что я на ком-то сделал карьеру себе, — ответил на это Сергей. — Я не на Пугачевой себе сделал карьеру. Это у нее мания величия такая. Это уже мегаломания у Аллочки. Я сделал карьеру вовсе не на этом, а на хороших материалах, хороших статьях в хороших газетах».

При этом он отметил, что Примадонна прекрасно дает интервью: всегда говорит что-то интересное и не провоцирует журналиста «выжимать» из нее любопытные ответы. Настоящий критик — не только сказал о недостатках звезды, но и похвалил.

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