Губерниев переоделся в бога обмана и хитрости Локи, чтобы лишний раз подколоть Бузову

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев переоделся в бога хитрости и обмана Локи, персонажа скандинавской мифологии, чтобы лишний раз подколоть певицу Ольгу Бузову.

В Instagram он разместил ролик, на котором примерил на себе образ бога Локи.

«О, великий Локи. Я прошу тебя о помощи. У сборной России серьезная беда», — говорит на кадрах комментатор Денис Левко, пришедший к Губерниеву. «Россия? Бузова», — произносит Локи Губерниев, после чего все-таки обещает помочь сборной России по биатлону.

Напомним, что несколько месяцев назад Дмитрий Губерниев в эфире федерального канала вступил в конфликт с Ольгой Бузовой. Он спросил ее, перестала ли она пить по утрам коньяк.

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