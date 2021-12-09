Счастливая невеста в свадебном платье: Анна Кошмал показала рамку с заставкой из сериала «Сваты-7»

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась фотография украинской актрисы Анны Кошмал, которая сыграла одну из главных ролей в картине.
На снимке Анна Кошмал стоит с большой рамкой, на которой можно увидеть заставку к сериалу «Сваты-7». На кадре Анна Кошмал запечатлена в свадебном платье и в фате.
Напомним, что седьмая часть «Сватов» должна выйти уже в декабре нынешнего года. Режиссер Андрей Яковлев говорил, что эта часть станет последней.
При этом зрители уже отмечали, что очень бы хотели увидеть новые похождения главных героев картины.
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