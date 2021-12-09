Счастливая невеста в свадебном платье: Анна Кошмал показала рамку с заставкой из сериала «Сваты-7»

Сериал должен выйти на экраны уже в декабре нынешнего года.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась фотография украинской актрисы Анны Кошмал, которая сыграла одну из главных ролей в картине.

На снимке Анна Кошмал стоит с большой рамкой, на которой можно увидеть заставку к сериалу «Сваты-7». На кадре Анна Кошмал запечатлена в свадебном платье и в фате.

Напомним, что седьмая часть «Сватов» должна выйти уже в декабре нынешнего года. Режиссер Андрей Яковлев говорил, что эта часть станет последней.

больше по теме Анна Кошмал из «Сватов» запечатлелась с трехлетним сыном Мишей на фоне осеннего пейзажа Вместе с наследником и мужем звезда сериала находится на отдыхе в Яремче в Карпатах.

При этом зрители уже отмечали, что очень бы хотели увидеть новые похождения главных героев картины.

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