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Счастливая невеста в свадебном платье: Анна Кошмал показала рамку с заставкой из сериала «Сваты-7»

Сериал должен выйти на экраны уже в декабре нынешнего года.

Счастливая невеста в свадебном платье: Анна Кошмал показала рамку с заставкой из сериала «Сваты-7»
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась фотография украинской актрисы Анны Кошмал, которая сыграла одну из главных ролей в картине.

Анна Кошмал
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/zvezdi_svatov/

На снимке Анна Кошмал стоит с большой рамкой, на которой можно увидеть заставку к сериалу «Сваты-7». На кадре Анна Кошмал запечатлена в свадебном платье и в фате.

Напомним, что седьмая часть «Сватов» должна выйти уже в декабре нынешнего года. Режиссер Андрей Яковлев говорил, что эта часть станет последней.

При этом зрители уже отмечали, что очень бы хотели увидеть новые похождения главных героев картины.

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