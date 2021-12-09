Пирожные в виде грибочков, закуски: что было на столе в день 37-го дня рождения Пугачевой в 1986 году

Брат певца Владимира Кузьмина Александр рассказала, как проходил в 1986 году 37-й день рождения певицы Аллы Пугачевой. В те годы она встречалась с Кузьминым, и они отправились в Днепропетровск к родным исполнителя.

По словам Кузьмина, мать братьев Наталья Ивановна накрыла шикарный стол. Были закуски и сладости. Мама братьев Кузьминых приготовила для Пугачевой 37 сладких пирожных в виде грибочков.

«Они состояли из печенья, глазури, шоколада и мака. Мама их поместила в корзинку и подарила Алле. Также Наталья Ивановна спела песню для Пугачевой «Миллион алых роз», правда слова в припеве заменила на «37 грибочков». Александр Кузьмин

Напомним, что Алла Пугачева и Владимир Кузьмин в свое время встречались. Они вместе спели знаменитую композицию «Две звезды», сообщает «Собеседник».

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