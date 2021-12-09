«Это просто детская игра у него такая»: Авраам Руссо негативно высказался об Иосифе Пригожине

Как отметил музыкант, пока он в суд подавать на продюсера не собирается, но все может измениться.

Музыкант Авраам Руссо заявил, что в ближайшее время не намерен судиться с продюсером Иосифом Пригожиным. Как он думает, мужу Валерии нечего ему предъявить.

По словам Авраама Руссо, у него есть гораздо больше поводов для исков, чем у продюсера. Руссо добавил, что Пригожин уже не раз его оскорблял, а также негативно высказывался о его семье. Сейчас все материалы в разработке адвокатов.

«В любой момент, по моей просьбе они начнут действовать. Но он и его сторонники покричали-покричали, поиграли на прессу и сдулись. Это просто детская игра у него такая». Авраам Руссо

Напомним, что на одной из программ Авраам Руссо заявил о возможной причастности Иосифа Пригожина в покушении на него. В ответ продюсер заметил, что собирается обратиться в суд, сообщает «Собеседник».

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