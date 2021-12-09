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Алла без парика, а Лиза с двумя толстыми косами! Пугачева кокетливо поправляла взъерошенные волосы, красуясь с дочкой в Грязи

Примадонна предстала в своем замке в неформальной обстановке, позируя с семьей.

Алла без парика, а Лиза с двумя толстыми косами! Пугачева кокетливо поправляла взъерошенные волосы, красуясь с дочкой в Грязи
Алла Пугачева с Кристиной Орбакайте, двойняшками Гарри и Лизой, а также внуками Никитой Пресняковым и Дени Байсаровым. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

72-летняя Алла Пугачева любит экспериментировать с имиджем, в этом ей помогают парики: то Примадонна появляется на публике с копной вьющихся волос, то с гладкими «отутюженными» локонами.

Увидеть певицу без накладных прядей — редкость. Однако, позируя с семьей в неформальной обстановке в замке в подмосковной Грязи, Алла Борисовна предстала без парика, кокетливо поправляя свои взъерошенные волосы.

Многие поклонники предположили, что певица только-только проснулась и спустилась к завтраку. Уж слишком заспанной она выглядела рядом с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, и восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой.

Певица Алла Пугачева с Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой
Алла Пугачева с Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой. Фото: Instagram.com/liza_galkinaa

Зато Лиза была аккуратно причесана. Дочка Примадонны позировала с двумя толстыми косами. Длинные волосы дочурки — особый предмет гордости Аллы Борисовны. Лиза часто распускает белокурые локоны, появляясь на детских вечеринках и утренниках.

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