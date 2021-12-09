«Невероятная сентиментальная ценность»: что известно о важнейших украшениях Кейт Миддлтон

Эксперт назвала важнейшие украшения Кейт Миддлтон, которые она получила в распоряжение, когда стала членом королевской семьи. Самое главное украшение в коллекции герцогини — помолвочное кольцо, которое приподнес Кейт ее супруг — принц Уильям, когда делал предложение руки и сердца. Это кольцо с синим сапфиром навсегда связало Кейт Миддлтон и принцессу Диану. Украшение досталось в наследство братьям после смерти матери.

«Великолепное кольцо занимало особое место в сердце одной из самых популярных королевских женщин. Кольцо Кейт когда-то принадлежало матери принца Уильяма, принцессе Диане. Оно имеет невероятную сентиментальную ценность для принца. Уильям объяснил, что, когда Кейт надела обручальное кольцо его матери, он почувствовал, что Диана была с ними в день их свадьбы», — рассказал эксперт по бриллиантам Beaverbrooks изданию Express.

Жена принца Уильяма с изяществом комбинирует украшения. На собственную свадьбу она надела в паре диадему из коллекции Елизаветы II, которую королеве подарил ее отец на 18-летие, и пару бриллиантовых серег, которые подарили невесте ее родители на 18-летие.

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