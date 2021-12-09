«Передача власти»: в Великобритании готовятся к восхождению на престол принца Чарльза

В следующем году Елизавета II планирует отметить 70-летие своего правления.

Елизавета II взошла на престол в 1952 году после смерти ее отца, короля Георга VI. В следующем году Ее Величество отметит 70-летие своего правления. По этому случаю в Лондоне запланированы масштабные гуляния и четыре выходных дня.

В минувшем октябре королева перепугала всех приближенных состоянием своего здоровья. Она была госпитализирована, а после врачи порекомендовали воздержаться от рабочих поездок. По словам историка Эда Оуэнса, в Великобритании уже начался процесс передачи власти принцу Чарльзу.

«Смерть королевы не вызовет кризиса в королевской семье. Символическая передача власти Чарльзу уже идет», — рассказал Оуэнс Express.

Добавим, что принц Чарльз, который в ноябре отметил свой 73-й день рождения, может стать самым старым престолонаследником.

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