Выйдет на сцену после боя курантов: Верка Сердючка выступит на новогодней вечеринке в Дубае

Музыкант Андрей Данилко, которого многие знают как Верку Сердючку, выступит на новогодней вечеринке в Дубае. Он выйдет на сцену в одном из отелей на мероприятии сразу после боя курантов.

По словам организатора мероприятия Максима Берина, переговоры с артистом он начал еще полтора года назад. При этом он уверен, что лучшего артиста на Новый год для публики придумать невозможно.

«Мы работаем не первый раз и всегда остается приятное послевкусие от сотрудничества, так как все четко и качественно. Гости — мегадовольны. Стоит Андрею со своим большим коллективом, огромным оркестром из более чем 22 человек выйти на сцену, людей с танцпола не забрать». Максим Берин

Напомним, что Андрей Данилко — один из самых высокооплачиваемых артистов в мире шоу-бизнеса. За часовое выступление он берет порядка 12 миллионов рублей, сообщает «СтарХит».

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