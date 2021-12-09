«Он мог что-то создать и позвонить в два часа ночи»: «любовница» Градского – о музыканте

Как отметила Александра Воробьева, их общение было исключительно по творческим вопросам.

Предполагаемая любовница музыканта Александра Градского, Александра Воробьева, заявила, что регулярно общалась с певцом. Она вместе с мужем бывала у него в студии. При этом их связывало, как она уверяет, только творчество.

«Он мог что-то создать и позвонить в два часа ночи, сказать: «Саша, я придумал такой и такой номер». Но все наше общение было исключительно по музыкальным вопросам!» Александра Воробьева

Как отметила Воробьева, Градский беспокоился о ее будущем. Переживал, сможет ли она самореализоваться в музыкальной отрасли, сообщает Woman.ru.

Ранее актриса Людмила Цветкова утверждала, что Александр Градский еще при жизни якобы завел любовницу на стороне. По ее словам, у него произошел раздал в семье с молодой женой Мариной Коташенко.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!