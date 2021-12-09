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Это слишком даже для нее: Кошкина в суперпуш-ап впервые так смело собрала грудь, что прелести рассекло пополам

Актриса и телеведущая Яна Кошкина всегда выбирает наряды пооткровеннее, но этот явно превзошел все фантазии фанатов.

Это слишком даже для нее: Кошкина в суперпуш-ап впервые так смело собрала грудь, что прелести рассекло пополам
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official/

Звезда шоу «Однажды в России» и актриса театра и кино Яна Кошкина вышла на связь с поклонниками в своем микроблоге. Этакое прямое включение с места событий – красотка рассказала, что буквально с одной съемки сразу же помчалась на другую.

При этом в кадре брюнетка предстала в нарядном образе. Она всегда выбирает откровенные одежды, но это платье, кажется, превзошло все самые смелые фантазии фанатов. Суперпуш-ап его декольте настолько увеличил бюст, а вырез так врезался в плоть, что каждую грудь рассекло пополам.

Но красотку такое положение, похоже, устроило. Она с удовольствием сверкнула блестящими прелестями в кадре, демонстрируя их крупным планом.

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