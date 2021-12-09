«Я в любовь не верю»: Филипп Киркоров признался, что отношения с Аллой Пугачевой были ошибкой

В 1994 году Филипп Киркоров и Алла Пугачева стали супругами. Их брак регистрировал в Санкт-Петербурге Анатолий Собчак, а венчалась пара в Иерусалиме. Поп-король стал для Примадонны четвертым мужем, она же для него — первой и пока последней женой. Спустя 11 лет, в 2005-м, они развелись.

«Начиналось все как мой каприз. Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка. Я в любовь не верю. Ее нет. А потом, без любви гораздо проще. Мне эмоций на сцене хватает», — рассказал Киркоров 7Дней.

Напомним, Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери — Аллу-Викторию и Мартина-Кристина.

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