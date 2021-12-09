«Мне жгли руки эти 150 рублей»: Хазанов спустя 47 лет погасил долг перед Новиковой

Юморист Геннадий Хазанов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» отдал денежный долг артистке эстрады Кларе Новиковой.
«Мы познакомились в октябре 1974 года. Это был конкурс артистов эстрады. Клара приехала из Киева и произвела на всех неизгладимое впечатление. Нам двоим вручили первую премию в разговорном жанре. Вторую премию получила девочка из моего училища. Она через несколько лет уехала за рубеж».
Как отметил Геннадий Хазанов, им дали с Кларой Новиковой 300 рублей на двоих.
«Все 47 лет мне жгли руки эти 150 рублей. Я свой вклад в судьбу Клары сделаю. Она одна — обладательница первой премии», — заметил Геннадий Хазанов и отдал подруге 150 рублей.
Напомним, что Клара Новикова и Геннадий Хазанов — давние друзья. Они одни из самых известных юмористов советского поколения.
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