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«Мне жгли руки эти 150 рублей»: Хазанов спустя 47 лет погасил долг перед Новиковой

Как отметил юморист, теперь они в расчете.

«Мне жгли руки эти 150 рублей»: Хазанов спустя 47 лет погасил долг перед Новиковой
Геннадий Хазанов. Фото: Globallookpress.com

Юморист Геннадий Хазанов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» отдал денежный долг артистке эстрады Кларе Новиковой.

Клара Новикова и Геннадий Хазанов
Клара Новикова и Геннадий Хазанов. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Мы познакомились в октябре 1974 года. Это был конкурс артистов эстрады. Клара приехала из Киева и произвела на всех неизгладимое впечатление. Нам двоим вручили первую премию в разговорном жанре. Вторую премию получила девочка из моего училища. Она через несколько лет уехала за рубеж».

Геннадий Хазанов

Как отметил Геннадий Хазанов, им дали с Кларой Новиковой 300 рублей на двоих.

«Все 47 лет мне жгли руки эти 150 рублей. Я свой вклад в судьбу Клары сделаю. Она одна — обладательница первой премии», — заметил Геннадий Хазанов и отдал подруге 150 рублей.

Напомним, что Клара Новикова и Геннадий Хазанов — давние друзья. Они одни из самых известных юмористов советского поколения.

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Тэги

Геннадий ХазановКанал "Россия 1"Клара НовиковаПрограмма "Судьба человека"