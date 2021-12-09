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Забыла про приличия: Наташа Королева в откровенном декольте сверкнула напудренной «ложбинкой греха»

Исполнительница хитов «Желтые тюльпаны» и «Синие лебеди» гордится своим пышным достоинством.

Забыла про приличия: Наташа Королева в откровенном декольте сверкнула напудренной «ложбинкой греха»
Наташа Королева с мужем Тарзаном. Фото: Global Look Press

Звезда из 90-х Наташа Королева в свои 48 лет выглядит молодо и старается подчеркнуть не только свой свежий вид, но и сексуальность. Певица, прославившаяся благодаря хитам «Желтые тюльпаны», «Дельфин и русалка» и «Синие лебеди», сейчас с головой ушла в съемки «голубых огоньков», но про молодежную часть своих фанатов не забывает.

Королева нашла время, чтобы снять видео для TikTok. Прямо в сценическом костюме артистка стала позировать перед камерой смартфона, зажигательно пританцовывая и сверкая напудренной «ложбинкой греха», проще говоря, — откровенным декольте.

Наташа Королева. Фото: instagram.com/koroleva__star/

Королева гордится своими пышными формами и регулярно их старается выделить при помощи пикантных образов и соответствующих одежд.

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