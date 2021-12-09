Илья Авербух рассказал, во сколько порой заканчиваются тренировки на «Ледниковом периоде»

По словам хореографа, это очень сложный и тяжелый проект.

Хореограф Илья Авербух в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему тренировки на шоу «Ледниковый период» заканчиваются порой в четыре часа ночи.

«Ледниковый период» — это очень сложный и тяжелый проект. Если ты что-то хочешь делать на полную катушку, то надо выкладываться. К каждому новому эпизоду нужно подготовить новый танец. На подготовку дается всего неделя. Необходимо выучить все элементы». Илья Авербух

Как заметил Авербух, ребята подстраиваются под то время, которое удобно всем.

«Поэтому тренировки заканчиваются и в два, и в три, и даже в четыре ночи. И начинаются с девяти утра. В таком режиме я живу последние три месяца», — заявил Авербух.

Напомним, что шоу «Ледниковый период» с успехом идет на Первом канале. У него очень высокие рейтинги на телевидении.

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