Илья Авербух рассказал, во сколько порой заканчиваются тренировки на «Ледниковом периоде»

Хореограф Илья Авербух в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему тренировки на шоу «Ледниковый период» заканчиваются порой в четыре часа ночи.
«Ледниковый период» — это очень сложный и тяжелый проект. Если ты что-то хочешь делать на полную катушку, то надо выкладываться. К каждому новому эпизоду нужно подготовить новый танец. На подготовку дается всего неделя. Необходимо выучить все элементы».
Как заметил Авербух, ребята подстраиваются под то время, которое удобно всем.
«Поэтому тренировки заканчиваются и в два, и в три, и даже в четыре ночи. И начинаются с девяти утра. В таком режиме я живу последние три месяца», — заявил Авербух.
Напомним, что шоу «Ледниковый период» с успехом идет на Первом канале. У него очень высокие рейтинги на телевидении.
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