Крупным планом: Дарья Пынзарь проигнорировала бюстгальтер, когда надела тоненькую маечку для съемок

Звезда «Дома-2» легко может обойтись без белья, поскольку ее бюст отлично держит форму после пластики.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь – дважды мама. Но мириться с лишениями, которые пришли вслед за материнством, она не стала и вскоре после вторых родов сделала пластику груди. И частенько теперь щеголяет без бюстгальтера – ее бюст отлично держит форму.

Поклонники снова смогли в этом убедиться, когда их любимица устроила танцы для микроблога. Красотка в тонкой маечке сверкнула бюстом без белья прямо в камеру, когда позировала перед объективом.

Напомним, Дарья Пынзарь была участницей телепроекта, когда «Дом-2» выходил еще на ТНТ. Сейчас же блондинка – его ведущая. Ее с мужем Сергеем Пынзарем пригласили после того, как шоу переехало на «Ю».

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