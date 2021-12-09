«Во мне уже проснулся азарт»: Альбина Джанабаева подала документы, чтобы получить удостоверение многодетной семьи

В начале этого года Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева стали многодетными родителями. Артистка родила музыканту дочь Агату. Также они воспитывают двух сыновей – 17-летнего Костю и 7-летнего Луку. Недавно Альбина решила получить удостоверение многодетной семьи.

«Скажу честно, я подала документы. Сделала это онлайн, но меня развернули! Не хватало какой-то одной справки. Через несколько месяцев я собралась с мыслями, потому что это процесс энергоемкий, нужно найти время, все заполнить, в общем попыталась еще раз и опять завернули. Во мне уже проснулся азарт. В делах, которые касаются документов, я человек достаточно педантичный, обязательный, думаю, что третья подача будет успешной и увенчается удостоверением», — цитирует Джанабаеву «Антенна-Телесемь».

Напомним, Альбина вышла замуж за Валерия Меладзе в 2014-м году.

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