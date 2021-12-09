Хейтеры, умойтесь: Екатерина Андреева в одной тряпочке показала себя без макияжа после баньки

Знаменитая ведущая новостей на Первом канале Екатерина Андреева на днях отметила день рождения. Звезде экрана исполнилось 56 лет, но уже давно ее цветущая внешность остается предметом восхищений, зависти и пересудов.
То обвинения в пластике, то махинации с датой рождения, то еще какие-то грехи регулярно приписывают Андреевой ее хейтеры. Но оправдываться теледива не спешит. А просто показывает себя такой, какая есть – после бани, без макияжа она позировала для новой публикации в своем микроблоге.
«Без косметики. Румянам — стоп… Вместо украшения -полотенце и тряпочка вместо платья…
Баня — это хорошо, а хорошая -еще лучше. Так и живем», — написала звезда.
Ранее мы рассказывали, какие именно секреты помогают Андреевой выглядеть столь эффектно. Но подозрения в том, что журналистка обладает тайными знаниями о вечной молодости, нет-нет да и закрадываются у многих.
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