Все только начинается: молодая вдова Градского спешно вывозит богатства, а третья жена наняла юристов

Александр Градский умер от инфаркта головного мозга 28 ноября. Ранее сообщалось, что перед смертью за ним ухаживала сиделка, а молодой жены Марины Коташенко рядом не было. Якобы она с сыновьями жила за городом.

С момента похорон, которые прошли 1 декабря на Ваганьковском кладбище, прошло девять дней. За это время молодая вдова, по словам друзей Градского, уже спешно вывозит наследие в неизвестном направлении. Помимо счетов, недвижимости и земельных участков, у музыканта была коллекция книг, фотографий, клавиров и личной переписки. А тем временем третья жена Градского – Ольга уже наняла адвокатов, в надежде исправить несправедливость. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Напомним, с Градским Марина Коташенко познакомилась на улице, когда приехала в Москву из Киева. Вместе они прожили почти 18 лет, а за месяц до смерти музыканта расписались.

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