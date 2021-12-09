«Вообще немыслимо!»: почему Рязанов взял Фрейндлих в «Служебный роман» без проб

Алиса Фрейндлих остается одной из самых загадочных актрис. 8 декабря она отметила свой 87-й день рождения. Звезда «Служебного романа», «Трех мушкетеров» и «Соломенной шляпки» могла бы сыграть и главную роль в «Иронии судьбы, или С легким паром!», однако на роль Нади Шевелевой утвердили Барбару Брыльску.

Ранее была версия, что этому помешали члены художественного совета, которым якобы не понравились пробы Фрейндлих. Но как рассказала «Комсомольской правде Санкт-Петербург» дочь Эльдара Рязанова, на самом деле Фрейндих получила отказ от самого режиссера.

«Отца не устраивало, что советские актрисы не способны были так тонко изображать любовь, как иностранки, были попросту к этому не приспособлены. Так что результатом всех проб – в том числе и Алисы Фрейндлих – папа остался недоволен», — рассказала Ольга Рязанова.

А вот в «Служебный роман» Рязанов пригласил Фрейндлих без проб.

«По тем временем это было вообще немыслимо! Художественные советы требовали, чтобы на любую роль – а тем более на главную, которую исполнила Алиса – предоставлялось не менее двух кандидатур, а в идеале вообще три-четыре. Но у Эльдара Александровича в то время была такая слава, так он был любим и зрителями и руководством, что ему пошли навстречу», — рассказала актриса Светлана Немоляева.

Добавим, 26 декабря Алису Фрейндлих вновь можно будет увидеть в спектакле «Волнение», который специально для нее поставил драматург Иван Вырыпаев.

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