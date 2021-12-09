Блестящий выход: Барановская появилась на сцене в мерцающем платье с огромными рюшами

Телеведущая и шоувумен Юлия Барановская знает, пожалуй, все о вечернем стиле. Поскольку звезда регулярно ведет премии, концерты и мероприятия, то в ее гардеробе целая коллекция различных нарядов на такой особый случай.
Накануне красотка снова поднялась на сцену с микрофоном в руке, чтобы объявлять артистов. Пару ей составил старший сын от Андрея Аршавина Артем.
Для мероприятия Юлия выбрала тотальный черный наряд – платье в пол с полупрозрачным верхом и юбкой с огромными рюшами на юбке. От софитов ее вечерний туалет поблескивал мерцанием, которым обязан люрексу.
А до этого Барановская буквально одним днем слетала на Алтай. Теледива просто обожает это место и готова возвращаться туда снова и снова.
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