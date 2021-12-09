Модница в небе: жена Стаса Михайлова с сумочкой за миллионы рублей поднялась на борт частного джета

Красавица Инна Михайлова не отказывает себе в женских удовольствиях.

Жена Стаса Михайлова Инна в свои 48 лет выглядит невероятно молодо. Это у нее – от матери: Любовь Леонидовна рядом с дочкой, скорее, выглядит ее сестрой, чем мамой. Еще секретом молодости и красоты у светской львицы являются тщательно подобранный стиль и модный гардероб.

Накануне Инна Михайлова сообщила подписчикам, что улетает в отпуск. «Мисс Кировоград-1990» взошла на борт частного джета, запечатлевшись на трапе для микроблога.

Возлюбленная артиста позировала в модной куртке из лаковой кожи цвета индиго, а также с мечтой миллионов женщин в руках – сумкой Birkin от Модного дома Hermes.

Эта дорожная модель стоит несколько миллионов рублей, причем купить ее весьма непросто – политика компании запрещает продавать ее не только на сайте, но и в бутиках. Нужно очень постараться, чтобы приобрести культовый аксессуар.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!