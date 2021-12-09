«Надеюсь, все понимает»: Наташа Королева не хочет обеспечивать сына и его невесту-стриптизершу

Некоторое время назад сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип познакомился со стриптизершей Мелиссой Валынкиной. Девушка из глубинки работала в московских ночных клубах и, по ее совам, зарабатывала до миллиона рублей в месяц. Весной она переехала в дом артистки. Исполнительница «Желтых тюльпанов» осталась не в восторге от занятия потенциальной невестки, поэтому устроила ее работать визажистом.

«Важно понимать ответственность. И осознавать, что дети — это не просто так, ради развлечения. Сначала хорошо было бы состояться самому, чтобы было что дать детям. Надеюсь, что Архип все это понимает. И когда он встанет на ноги, обретет профессию, которая ему будет в кайф, сможет содержать семью, тогда и задумается о собственной семье», — рассказала Королева Тeleprogramma.pro.

Певица отметила, что готова поддержать сына и его избранницу, но на собственную квартиру они должны заработать сами.

Добавим, ранее Сергей Глушко отмечал, что не в восторге от выбора сына.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.