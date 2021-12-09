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Красиво нагнулась: Юлия Михалкова в белом мини с откровенным декольте пошла выносить мусор

Актриса и телеведущая дополнила образ туфлями на высоченном каблуке.

Красиво нагнулась: Юлия Михалкова в белом мини с откровенным декольте пошла выносить мусор
Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova/

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова всегда отличалась отменным чувством юмора. Красавица не перестает шутить даже у себя в микроблоге, периодически снимая забавные видео.

В новой публикации в TikTok красотка показала, как выносит мусор. При этом актриса предстала при полном параде – в белом мини-платье с откровенным декольте и на высоченных каблуках она продефилировала до урны, изящно нагнулась и погрузила в нее пакеты.

Девушка собственным примером показала, как девушке важно всегда выглядеть на все сто, даже в таких бытовых вопросах, как вынос мусора.

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