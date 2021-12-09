«Пока просто Крутой»: Игорь Крутой понянчился с внуком от внебрачного сына

Имя малышу пока еще не придумали.

Не так давно Игорь Крутой узнал, что у него есть взрослый внебрачный сын Яков. После всех процедур, доказывающих отцовство, композитор принял наследника, дал свою фамилию, купил дом в Подмосковье и автомобиль. А буквально месяц назад стал дедушкой.

Кадрами с малышом композитор поделился в своем инстаграме. По его словам, имя наследнику пока не дали.

«Пошла четвертая неделя жизни моего внука, все отлично, хотя музыкальные способности пока не проявились (вообще-то, пора бы уже). Лера и Яша (родители малыша) очень серьезно подходят к выбору имени: его еще не придумали, поэтому мой внучок пока просто Крутой… Живем в ожидании имени, дело важное, потому что «как корабль назовешь, так он и поплывет»…», — написал Крутой.

Напомним, Якова Крутого родила продавец магазина, с которой у композитора случился короткий роман в 90-х.

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