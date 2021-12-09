В разных частях зала: почему Иван Ургант с отцом сидели отдельно друг от друга на похоронах Нины Ургант

Шоумен и актер не были рядом на церемонии прощания.

Накануне в Северной столице простились с актрисой Ниной Ургант. Звезда советского кинематографа и театральной сцены ушла из жизни 3 декабря на 93-м году жизни.

Прощание прошло в Александринском театре в закрытом режиме. Проводить в последний путь актрису собрались самые близкие и родные, включая Андрея и Ивана Ургантов, но почему-то сын и внук Нины Ургант в зале заняли места в разных рядах, поодаль друг от друга.

Из-за чего вдруг родные люди не сели рядом, выяснила «Комсомольская правда-Санкт-Петербург». Сын актрисы Андрей Ургант рассказал, что таково было распоряжение администрации губернатора.

«Меня попросили сесть с губернатором. А Ваня сел туда, куда его посадили», — обособленность с сыном Андрей Ургант. – «Иван был не один. Он был с супругой. Это было логично, что он сидел с ней. Это не значит, что мы, что у нас семья разделилась на два непримиримых лагеря. У нас все хорошо».

Андрей Ургант сидел в первом ряду с первыми лицами города – губернатором Александром Бегловым и его заместителем Борисом Пиотровским.

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