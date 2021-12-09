Как укрепить поясницу в домашних условиях
Видео
Кем была единственная жена Александра Васильева
Видео

Малышка на драйве: Клава Кока в «опасном» платье смело отожгла на сцене

Певица не побоялась активно двигаться в наряде, который явно не для таких танцев.

Малышка на драйве: Клава Кока в «опасном» платье смело отожгла на сцене
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Поп-дива современности Клава Кока, настоящее имя которой – Клавдия Высокова, сейчас нарасхват. Красотка в нынешнем году взлетела на вершину популярности и продолжает свой триумф в шоу-бизнесе. Поэтому ее приглашают во всевозможные новогодние шоу, и девушка стремится успеть везде.

Более того, она успевает даже вести свой микроблог, где делится новостями, мыслями, кадрами с мероприятий. На этот раз красотка отправилась выступать на новогоднем шоу «Муз-ТВ». Поймав настоящий драйв от публики, она так отжигала на сцене, что позабыла об опасности своего крошечного платья.

А выбрала она как всегда слишком откровенный наряд – миниатюрное платье на тонюсеньких бретельках, подчеркнувшее прелести точеной фигуры звезды.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Звездный стильКлава КокаКлава Кока новостиКлава Кока последние новостиНовости google