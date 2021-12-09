Малышка на драйве: Клава Кока в «опасном» платье смело отожгла на сцене

Поп-дива современности Клава Кока, настоящее имя которой – Клавдия Высокова, сейчас нарасхват. Красотка в нынешнем году взлетела на вершину популярности и продолжает свой триумф в шоу-бизнесе. Поэтому ее приглашают во всевозможные новогодние шоу, и девушка стремится успеть везде.
Более того, она успевает даже вести свой микроблог, где делится новостями, мыслями, кадрами с мероприятий. На этот раз красотка отправилась выступать на новогоднем шоу «Муз-ТВ». Поймав настоящий драйв от публики, она так отжигала на сцене, что позабыла об опасности своего крошечного платья.
А выбрала она как всегда слишком откровенный наряд – миниатюрное платье на тонюсеньких бретельках, подчеркнувшее прелести точеной фигуры звезды.
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