Когда грудь больше головы: Яна Кошкина слишком откровенно предъявила увесистый бюст

Звезда канала ТНТ и актриса театра на Малой Бронной Яна Кошкина вся в работе. Длинноногая красотка едва успевает выйти в онлайн, чтобы показаться подписчикам, потому как те ее потеряли, и то на мгновение – уж слишком у нее плотный график.

Селфи, которыми поделилась Кошкина, могут попросту лишить дара речи добрую половину ее подписчиков. Красотка предстала в кадре с откровенным декольте, в котором ее и без того объемистая грудь оказалась визуально больше головы.

При этом красотка рассказала, что она только-только с театральной сцены, а теперь вновь туда, но уже в статусе ведущей вечера. «Оперативно в восемь рук загримировались», — показала себя красотка. Интересно, сколько раз подписчики посмотрели это видео, чтобы вникнуть в слова брюнетки, ведь столь роскошная картинка не может не отвлекать.

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