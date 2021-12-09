«Давно не виделись!»: Лариса Долина в костюме оленя порадовала поклонников «Маски» новостями

Звезда сцены Лариса Долина лично ведет микроблог в Instagram, где практически в режиме реального времени показывает подписчикам свое закулисье. Сейчас артистка задействована в съемках новогоднего спецвыпуска шоу «Маска», который с успехом прогремел на НТВ.

Долина впервые появилась на «Маске» в самом первом сезоне. Она выступала в костюме оленя и смогла дойти до финала. Сейчас она вновь примерила ту самую маску и вышла в онлайн-эфир.

«А вот и я, давно не виделись! Друзья, привет, увидимся в новогоднюю ночь!», — поприветствовала артистка поклонников.

Долина рассказала, что у нее в этот раз будет два дуэта. С кем именно, она не раскрыла. Кстати, специально для одного спецвыпуска авторы русской версии проекта придумали 10 абсолютно новых костюмов.

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