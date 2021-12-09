По телевизору не покажут: Наташа Королева в панталонах с кружевами и лаковой косухе порезвилась в гримерке

Звезда 90-х Наташа Королева перепела свой легендарный хит «Желтые тюльпаны», с которым сейчас активно записывает ролики для TikTok. Один из них, который уж точно не покажут по телевизору, артистка запостила в микроблоге.

В гримерке Королева устроила зажигательные танцы с букетом желтых цветов. Она предстала перед камерой в лаковой черной косухе и панталонах с кружевами, ритмично танцуя под новую песню.

Отметим, что сейчас Королева участвует в музыкальном проекте «Две звезды. Отцы и дети» в паре со своим сыном Архипом Глушко. Артистка старается помочь наследнику встать на ноги и сделать карьеру на сцене.

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