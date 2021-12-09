«Большеваты!»: постройневшая Рудова едва не потеряла мини-шортики, когда примерила их на камеру

Актриса кино и сериалов Наталья Рудова регулярно отчитывается перед подписчиками микроблога промежуточными итогами своего похудения. Минувшей осенью красотка основательно озадачилась работой над своими формами сбросила 8 килограммов.
По результатам похудения звезда смогла влезть в старые шортики, которые раньше ей были малы. Более того, она едва не потеряла их, пока примеряла, красуясь перед камерой.
«Они не большеваты! Я не знаю, что это за чудеса», — поразилась блондинка переменам. А как Рудова выглядела до своего масштабного похудения, можно посмотреть здесь.
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