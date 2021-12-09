«Это нитка трусиков?»: Подольская в жилетке со стразами оголила живот на светском рауте

Певица вместе с Владимиром Пресняковым приехала на благотворительный вечер. На красной дорожке она засветила свои прелести.

Наталья Подольская может похвастаться тем, что участвовала в «Фабрике звезд». И вот уже 11 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она подарила ему сына Артемия, которому уже шесть лет.

А в прошлом году у пары родился еще один сын Иван. Несмотря на то, что артистка с радостью заботится о детях, она быстро вернулась на сцену. Звезда также успела похудеть, поэтому порой носит откровенные наряды.

С началом декабря Подольская то и дело выходит в свет. Она посещает премии и съемки. 8 декабря певица с мужем появилась на благотворительном вечере «Слон добра».

На красной дорожке она появилась в белой жилетке с модным воротником и стразами. Брюки с разрезами и туфли на каблуке дополнили ее лук. Артистка обнажила свой плоский живот. Она без стеснения повиляла своей пятой точкой.

На сцене Наталья исполнила свои хиты. Она предпочла не переодеваться. Поклонники восхитились тем, как выглядит 39-летняя мама. Многие адресовали ей комплименты.

«Ох, какая красотка», «С голым животом на красной дорожке? Серьезно?», «Мама, какой живот», «Это нитка трусиков?», «Что за мода? Рваные брюки, недоблузка», «У вас красивая фигура! И не скажешь, что недавно снова родили», «Мужу с вами повезло», «Ну какая талия», «Наряд интересный», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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