Тонкая талия, идеальные коленки: певица Глюкоза покрасовалась в мини-платье из сетки с анималистическим принтом

Певица Глюкоза в наряде необычной расцветки пришла на новогоднюю дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!».

Популярная исполнительница, певица Глюкоза в числе других звезд стала участницей новогодней дискотеки «Танцы! Елка! Муз-ТВ!».

Канал покажет это невероятное шоу в ночь на первое января 2022 года сразу после боя курантов.

Ну а в эту среду, 8 декабря, состоялись съемки праздничной дискотеки в столичном клубе Adrenaline Stadium.

Певица Глюкоза для этого выхода в свет выбрала довольно провокационный наряд. Впрочем, на дискотеки именно так и ходят. Миниатюрная вокалистка и мама двух дочерей облачилась в коротенькое платье, подчеркивающее ее стройную фигуру. Она показала тонкую талию и идеальные коленки.

Платье выполнено из полупрозрачного материала — сетки, на которую нанесен анималистический и абстрактный принт.

Глядя на аккуратную Глюкозу, которая в миру известна как Наташа Ионова, ни за что нельзя заподозрить, что ей уже 35 лет. Она выглядит как юная девушка. И, несомненно, хороша в любом наряде.

Стоит отметить, что на дискотеке «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» собрались несколько десятков звезд, чьи хиты на слуху у любителей музыки.

На танцполе зажигали Дима Билан, Ольга Бузова, Николай Басков, «Руки Вверх», MARUV, Ани Лорак, Леонид Агутин, Супер Жорик, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Jah Khalib, Егор Крид, Клава Кока, Елка, Burito, MOT, Мари Краймбрери, «Винтаж» и многие другие исполнители.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.