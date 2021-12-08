Фантастика, а не бюст: Ани Лорак предстала в мерцающем комбинезоне, подчеркнувшем ее формы

В эту среду, 8 декабря, в московском клубе Adrenaline Stadium прошла запись масштабной новогодней дискотеки «Танцы! Елка! Муз-ТВ!».

Телеканал покажет ее в праздничную ночь сразу же после боя курантов.

Несколько десятков звезд, хиты которых звучат на всю страну, зажгли на танцполе и зарядили своим настроением поклонников.

В числе тех, кто порадовал преданных фанатов поп-музыки своим присутствием, была и несравненная Ани Лорак.

Звезда покоряет поклонников не только своими мастерски исполненными хитами, но и образами.

Для появления на публике на этот раз Ани Лорак облачилась в мерцающий комбинезон, подчеркнувший ее стройную фигуру.

Очевидно, что, представ перед поклонниками, вокалистка произвела настоящий фурор.

Помимо Ани Лорак на танцполе зажигали Ольга Бузова, Дима Билан, Наталья Подольская, Uma2rman, Зара, Банд’Эрос, Глюк’oZa, MIA BOYKA, Хабиб, Леша Свик, Mary Gu, Ваня Дмитриенко, DAVA, Даня Милохин, Galibri & Mavik, Анет Сай и другие звезды.

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