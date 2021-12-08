Декольте до пупа: Анна Седокова появилась на публике в асимметричном платье с прорезью на груди

Певица Анна Седокова никогда не отличалась субтильностью форм. Экс-солистка группы «ВИА Гра» всегда выглядит аппетитно и соблазнительно, бережно поддерживая реноме сексуальной дивы.

В эту среду, 8 декабря, Анна Седокова порадовала поклонников своим присутствием на новогодней дискотеке «Муз-ТВ» «Танцы! Елка! Муз-ТВ!», которая выйдет в эфир в праздничную ночь.

Для выхода в свет Анна Седокова по обыкновению выбрала провокационный наряд. Переливающееся асимметричное платье, которое особым образом закрепляется на одном плече, оставляя прорезь в пикантном месте.

Через нее, как через окошечко в рай, отлично просматривается роскошная, волнующая многих грудь Анны Седоковой во всех ее деталях.

Очевидно, что вокалистка гордится своими пикантными формами и старается их являть публике при каждом удобном для этого случае. Новогодняя дискотека — как раз в числе таких.

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