Подчеркнула нюансы: Клава Кока в белом мини-платье не смогла скрыть выпирающий животик

Певица Клава Кока в смелом наряде предстала на публике.

Клава Кока в числе других знаменитостей стала участницей новогодней дискотеки «Танцы! Елка! Муз-ТВ!». Ее канал покажет в ночь на первое января 2022 года сразу после боя курантов.

Ну а в эту среду, 8 декабря, состоялись съемки праздничной дискотеки.

Клава Кока предстала на публике в образе секси-дивы. Платиновая блондинка облачилась в наряд, совпадающий с тоном ее волос. Кипенно-белое мини-платье плотно обтягивало стан Клавы Коки и обнаружило пикантную деталь.

Оказывается, у Клавы Коки при ее худобе есть животик, причем женственная часть выступает довольно заметно. Украшением образа стали длинные перчатки, которые еще и придали некоторого аристократизма певице.

Стоит отметить, что на дискотеке «Муз-ТВ» побывали также Дима Билан, Ольга Бузова, Николай Басков, «Руки Вверх», MARUV, Ани Лорак, Леонид Агутин, Супер Жорик, Владимир Пресняков, Jah Khalib, Егор Крид, Клава Кока, Елка, Burito, MOT, Мари Краймбрери, «Винтаж» и другие исполнители.

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