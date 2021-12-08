Маму бросил умирать одну: экс-солист ВИА «Пламя» Григорий Рубцов не выходит из запоя

Экс-солист ВИА «Пламя» Григорий Рубцов не выходит из запоя. Об этом заговорили соседи музыканта, на глазах у которых в квартиру Рубцова ходят подозрительные личности. Жена артиста считает, что его спаивает любовница.

Сам артист отрицает зависимость, хотя все же согласился пройти лечение. Рубцов связывает свое состояние с отсутствием работы.

«Такая ситуация, что нет ни работы, ни концертов. Год-два вообще была тишина. Поэтому, соответственно, это дело проснулось. Был побег от себя, все стало рушиться», — рассказал Григорий в шоу «Пусть говорят».

Бывшая звезда отечественной сцены расхаживает по квартире в халате, его лицо опухшее и помятое.

«Евгений Осин был такой за два месяца до смерти. Так же проводил экскурсии по квартире. Такой же отекший и опухший вид. Вижу, человек любит пиво. У него пивной алкоголизм», — высказала свое мнение Дана Борисова.

Из-за запоев Рубцов перестал посещать свою мать. Женщина умерла в ноябре в полном одиночестве. Тело пролежало неделю в квартире, пока соседи не заметили трупного запаха.

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