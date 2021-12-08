Акцент на главное: Анна Семенович подчеркнула грудь в наряде с глубоким декольте, подхватив талию широким поясом

Певица Анна Семенович вышла в свет в топе и темно-синем приталенном жакете.

В эту среду, 8 декабря, телеканал «Муз-ТВ» собрал звезд и их поклонников на большую новогоднюю дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!».

Все, что происходило на танцполе, телезрители увидят в новогоднюю ночь. Дискотека начнется сразу после боя курантов, которые возвестят наступление нового, 2022 года.

На дискотеке собрались несколько десятков звезд, чьи хиты на репите у всех меломанов.

Гостями праздника стали Дима Билан, Ольга Бузова, Николай Басков, «Руки Вверх», MARUV, Ани Лорак, Леонид Агутин, Супер Жорик, Владимир Пресняков, Jah Khalib, Егор Крид, Клава Кока, Елка, Burito, MOT, Мари Краймбрери, «Винтаж» и другие исполнители.

Певица Анна Семенович появилась на мероприятии в наряде, который подчеркивает ее выдающиеся формы.

Темно-синий приталенный жакет и топ под ним с глубоким декольте открывал взору роскошную грудь певицы. А кожаные легинсы подчеркнули стройность ножек Анны Семенович.

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