Из субтильной в аппетитную: Ольга Бузова подчеркнула массивные бедра в переливающемся мини-платье

Сменившая имидж поющая телеведущая в провокационном наряде появилась на новогодней дискотеке «Танцы! Елка! Муз-ТВ!».

В эту среду, 8 декабря, звезды и их поклонники танцевали на новогодней дискотеке «Танцы! Елка! Муз-ТВ!».

Это съемки развеселых танцев, которые телеканал покажет в праздничную ночь, как только пробьют куранты.

На танцпол по очереди выходили самые известные вокалисты страны, чьими треками заслушиваются меломаны.

На дискотеке отметились многие звезды первой величины. Не обошлось мероприятие без присутствия на нем поющей телеведущей Ольги Бузовой.

Не так давно она сменила имидж — сделала каре и стала пепельной блондинкой.

За последнее время Ольга Бузова, как уже успели заметить ее поклонники, заметно поправилась.

Звезда из субтильной девушки превратилась во вполне аппетитную, с формами и приятными округлостями, от которых, судя по всему, в восторге сама.

На публике Ольга Бузова появилась в белом переливающемся платье, которое только добавило объема. Обтягивающий наряд подчеркнул массивные бедра своей обладательницы.

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