«Мне идет, я считаю»: Настасья Самбурская продемонстрировала новый образ

Настасья Самбурская продемонстрировала новый образ. Актриса предстала перед поклонниками блондинкой. Артистка поделилась фото со Стасом Ярушиным со съемочной площадки «Универ: 10 лет спустя».

«Сегодня 3-я серия «Универ: 10 лет спустя»! В 20:00 на ТНТ. Не пропустите! Я еще не видела, завтра посмотрю! Пишите ваши ощущения! Конечно, превратиться в блондинку было очень необычно, предложила в порядке бреда, а режиссер утвердил! Выглядит же очень натурально и чтоб кто не говорил, мне идет, я считаю», — подписала фото Самбурская в своем Instagram.