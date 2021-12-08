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Когда бюст явно не для того бюстгальтера: Летучая сверкнула белой секси-полоской на своих зовущих «полушариях»

Елена Летучая отлично проводит время в Майами.

Когда бюст явно не для того бюстгальтера: Летучая сверкнула белой секси-полоской на своих зовущих «полушариях»
Елена Летучая. Фото: Global look press

Елена Летучая в свои 43 года сохранила отличную фигуру и приятные аппетитные формы. В личном блоге она показала сексуальное фото, на котором ее запечатлели во время прогулки по морскому побережью в Майами.

Ведущая была облачена в карамельный купальник, который выглядел крайне миниатюрным на ее теле, словно звезда чуть не угадала с размером.

Елена Летучая. Фото: instagram.com/elenapegas/

Ее пышная грудь с трудом умещалась в бюстгальтере и привлекала внимание белыми полосками, которые хорошо виднелись над лифом. Да и трусики с трудом прикрывали то, что нужно прятать от людских глаз.

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