«Поет с дрожью»: Пелагея в силуэтном платье и с распущенными волосами появилась на саундчеке концерта шоу «Голос»

Поклонники проекта Первого канала грустят по поводу того, что это масштабное мероприятие пройдет без Александра Градского.

Участники разных сезонов шоу «Голос» и наставники проекта в эти дни готовятся к масштабному мероприятию — юбилейному концерту.

В микроблоге певицы и наставницы проекта «Голос» Пелагеи появилось видео, на котором запечатлен фрагмент репетиции.

Вокалистка исполняет песню Александра Розенбаума «Есаул» вместе со своим учеником, участником шоу «Голос» Сашей Волкодавом.

«Саундчек юбилейного концерта «Голоса» в «Крокусе». Эфир когда — пока неизвестно, сообщим. Прошедший в прямые эфиры команды Пелагеи Саша Волкодав отлично вписался в «Есаула» группы «Пелагея». А в эту пятницу станет известен еще один участник (вернее, участница), которая также продолжит свой путь на проекте», — гласит надпись под видео.

Певица Пелагея пришла на саундчек в траурном черном платье. И непривычно распустила волосы. Поклонники звезды отметили, что она поет с дрожью в голосе. Вероятно, это от переживаний из-за безвременного ухода наставника «Голоса» Александра Градского.

«Без Градского…как же жаль. Пелагея даже поет пока с дрожью, еще больно. Видно искреннее переживание, а многие, конечно, понеслись в тот же день на съемки новогодних шоу, трясти мишурой… Таков шоу-бизнес», «Как же мы полюбили эту песню, а особенно приятно было услышать ее с финалистом вашей команды», «Как быстро время пролетело, уже десять лет этому проекту. Если честно, приятно было смотреть «Голос». Сколько много талантливых артистов из разных стран. Хочется, чтобы «Голос» продолжался дальше», — высказались в Сети.

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