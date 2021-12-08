«Вел себя прохладно»: принца Гарри приняли за продавца на ярмарке в США

Принца Гарри приняли за продавца на ярмарке в США. Инцидент произошел недалеко от дома внука Елизаветы II и Меган Маркл. Герцогов пропустили на ярмарку за день до ее официального открытия, чтобы избежать толп поклонников пары, однако кроме них в магазине была еще одна семья.

«Меган и принц Гарри пришли ко мне на работу, и мы продали им рождественскую елку. Это было очень необычно и интересно. В магазине была еще одна семья. Их маленький сын подбежал и спросил, работает ли он здесь. Мальчик не узнал принца. Если честно, они показались очень милыми людьми. Меган доброжелательна, а Гарри говорил и вел себя прохладно», — цитирует хозяина магазина издание Express.

больше по теме Семейное Рождество: Кейт Миддлтон и принц Уильям хотели бы видеть Меган Маркл и принца Гарри в Лондоне Но герцоги Сассекские планируют отмечать Рождество в Калифорнии.

Герцоги Сассекские переехали в США в январе 2020 года. Это будет второе Рождество пары не в Великобритании. Однако если встречу 2021 года омрачили коронавирусные ограничения, то в этом году Меган и Гарри отказались от приглашения Елизаветы II приехать на Рождество всей семьей в Сандрингем.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.