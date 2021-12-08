Скрыла фигуру: Асмус в модном джемпере-лапше и асимметричной юбке мидакси вышла в свет

Кристина Асмус отметилась на презентации фильмов, которые выйдут в 2022 году. Актриса представила фильм со своим участием «Булки», который должен выйти в прокат в мае следующего года.

На презентацию экс-жена Гарика Харламова пришла в модном джемпере-лапше молочного цвета, сочетав его с асимметричной юбкой длины мидакси.

На сцене артистка призналась, что выход фильма несколько затянулся, но зато, когда его покажут, понравится обязательно всем. Комедия, по словам Кристины Асмус, «народная» и понятная большинству россиян.

В личном блоге Кристина Асмус выставила кадры из ленты, со словами: «Не говорите продюсерам только».

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