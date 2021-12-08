«Не ошибетесь!»: Хромченко посоветовала элегантный костюм, который с успехом заменит платье на Новый год

Он хорошо сидит на любом типе фигуры.

На «Модном приговоре» Первого канала подобрали несколько образов для 55-летней героини шоу, а в конце она появилась на подиуме не в платье, как это обычно бывает, а в смокинге.

Эвелина Хромченко заметила, что смокинг сейчас очень актуален и никогда не выйдет из моды, поэтому в него можно смело инвестировать. Кроме того, это абсолютно универсальный наряд на все случаи жизни. Также черный цвет тоже никогда не исчезает из трендов.

«В любой непонятной ситуации надевайте смокинг! Даже на Новый год! Не ошибетесь!» — посоветовала Эвелина Хромченко.

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