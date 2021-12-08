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«Не ошибетесь!»: Хромченко посоветовала элегантный костюм, который с успехом заменит платье на Новый год

Он хорошо сидит на любом типе фигуры.

«Не ошибетесь!»: Хромченко посоветовала элегантный костюм, который с успехом заменит платье на Новый год
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

На «Модном приговоре» Первого канала подобрали несколько образов для 55-летней героини шоу, а в конце она появилась на подиуме не в платье, как это обычно бывает, а в смокинге.

Эвелина Хромченко заметила, что смокинг сейчас очень актуален и никогда не выйдет из моды, поэтому в него можно смело инвестировать. Кроме того, это абсолютно универсальный наряд на все случаи жизни. Также черный цвет тоже никогда не исчезает из трендов.

Смокинг. Кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал

«В любой непонятной ситуации надевайте смокинг! Даже на Новый год! Не ошибетесь!» — посоветовала Эвелина Хромченко.

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